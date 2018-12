Italia: disoccupazione nel III trimestre in calo al 10,2%, meglio di attese

Ftse Mib: rimangono due i livelli da monitorare per l'indice italiano. Al ribasso fondamentale è il supporto a 18.400 punti, il cui break avrebbe ripercussioni negative per il listino.

Oggi, 09:22 - mazzalai

EUROPA: THE FINAL COUNTDOWN!

Il conto alla rovescia per l'Europa sta iniziando, oggi il governo italiano ha tutte le carte in mano per alzare la voce con la Commissione europea, la Francia non