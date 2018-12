Italia: dati su fatturato e ordinativi confermano rallentamento, dal 2007 pesante crollo

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 10:39

"Dati pessimi, che attestano il rallentamento dell'economia nel quarto trimestre". Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha commentato i dati Istat su fatturato e ordinativi industriali in calo a ottobre. Secondo lo studio dell'associazione, se si confrontano i dati dei premi 10 mesi del 2018 con quello medio pre-crisi del 2007, a fronte di un fatturato totale sceso del 30,8%, quello interno è crollato del 37,9%. Gli ordinativi ordinativi totali in 11 anni sono calati del 24,8%, quelli interni sono precipitati del 34,6%. "Non solo per tornare ai valori pre-crisi la distanza è ancora abissale, ma se le cose invece di migliorare peggiorano, allora il recupero diventa un miraggio" conclude Dona.