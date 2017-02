Italia: crescita economica in quota 1% nel 2016-18, +1,7% nella Zona Euro

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Tra il 2016 e il 2018 la crescita italiana si attesterà in quota 1%. È quanto si apprende dalle stime diffuse dalla commissione Europea. Per l’anno corrente e per il prossimo, il nostro Paese farà registrare le performance peggiori nell’intera area Ue.



Nel dettaglio, dopo il +0,7% del 2016, nel 2017 la crescita dell’economia italiana è vista allo 0,9% mentre nel 2018 è attesa all’1%. A livello di Zona Euro i tre dati sono fissati all’1,7, all’1,6 e all’1,8 per cento.