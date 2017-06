Italia: commercio estero extra Ue migliora a maggio, esportazioni +2,2%

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

A maggio, rispetto al mese precedente, i flussi commerciali dell'Italia verso i Paesi extra Ue sono in espansione, con un aumento più marcato per le importazioni (+4,3%) che per le esportazioni (+2,2%). Su base annua le esportazioni sono in forte aumento (+13,9%) e le importazioni registrano una marcata crescita (+22,3%). Alla luce diq eusta dinamica, il surplus commerciale dell'Italia (+2.658 milioni) è in diminuzione rispetto a quello dello stesso mese del 2016 (+3.257 milioni).