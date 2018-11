Italia: cala la fiducia imprese e consumatori a novembre

Daniela La Cava 27 novembre 2018 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Scende a novembre la fiducia dei consumatori e delle imprese. Stando ai dati snocciolati pochi minuti fa dall'Istat, a novembre l'indice della fiducia dei consumatori è calato da 116,5 a 114,8 punti, mentre quello delle imprese è diminuito per il quinto mese consecutivo (da 102,5 a 101,1 punti).Nel dettaglio, l'istituto di statistica segnala che le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse, a eccezione del clima personale per il quale si rileva un lieve aumento (da 108,7 a 108,9). Lato imprese, il clima di fiducia peggiora in tutti i settori (nel settore manifatturiero l’indicepassa da 104,9 a 104,4, nelle costruzioni da 138,9 a 132,5 e nei servizi da 103,6 a 101,8) ad eccezione del commercio al dettaglio dove l’indice sale da 101,6 a 102."Il clima di fiducia delle imprese continua a registrare flessioni: l’indice, dopo la crescita registrata nella seconda metà del 2017, entra in una fase di stasi nel primo semestre del 2018 e comincia a diminuire da luglio 2018", commenta l'Istat indicando che nella manifattura la diminuzione è concentrata soprattutto nel settore dei beni di investimento. "Anche il clima di fiducia dei consumatori, pur riflettendo un quadro complessivamente stabile, presenta una dinamica negativa a novembre 2018 - aggiunge -, determinata soprattutto dal deterioramento sia dei giudizi sia delle aspettative sulla situazione economica dell’Italia nonché da un marcato peggioramento delle attese sulla disoccupazione".