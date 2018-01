Italia: bilancia commerciale peggiora, surplus sceso a 4,83 mld. Aumento di esportazioni e importazioni

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato a novembre un surplus di 4,8 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,9 miliardi del mese precedente ma in aumento rispetto ai 4 miliardi di novembre 2016. Lo ha rilevato l'Istat, secondo cui a novembre si è registrato un aumento sia per le esportazioni (+2,1%) sia, in misura più contenuta, per le importazioni (+1,4%) rispetto a ottobre.