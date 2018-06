Italia: bilancia commerciale peggiora, surplus sceso a 2,9 miliardi

Valeria Panigada 18 giugno 2018 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato ad aprile un surplus di 2,94 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,53 miliardi del mese prima e dei 3,60 miliardi di aprile 2017. Gli analisti si aspettavano un calo più contenuto con un surplus pari a 3,21 miliardi. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, si è assistito a un lieve aumento sia per le esportazioni (+0,1%) sia per le importazioni (+0,7%) rispetto al mese prima. La lieve crescita dell’export è la sintesi dell’aumento delle vendite verso i mercati Ue (+0,9%) e della flessione verso l’area extra Ue (-0,9%).