Italia: bilancia commerciale peggiora, surplus ad aprile sceso a 3,6 mld

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato ad aprile un surplus di 3,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai 5,3 miliardi di marzo (dato rivisto al ribasso dal precedente 5,4 miliardi) e rispetto ai 4,5 miliardi di aprile 2016. Rispetto al mese precedente, ad aprile si è registrato una diminuzione sia per le esportazioni (-1,8%) sia per le importazioni (-0,6%).