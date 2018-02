Italia: bilancia commerciale migliore del previsto, a dicembre avanzo sceso a 5,3 mld

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

La bilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato a lo scorso dicembre un avanzo pari a 5,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 5,7 miliardi precedenti. Le importazioni sono salite del 3,3% rispetto al mese prima, mentre le esportazioni hanno segnato un aumento più contenuto pari a un +0,6%.Guardando all'intero 2017 risultano in crescita sia le esportazioni (+7,4% in valore e +3,1% in volume) sia le importazioni (+9,0% in valore e +2,6% in volume). Rispetto ai principali mercato di sbocco si rileva la crescita delle esportazioni verso Spagna (+10,2%), Stati Uniti (+9,8%), Svizzera (+8,7%), e in misura minore, Germania (+6,0%) e Francia (+4,9%). Si segnala inoltre la forte crescita nell’anno delle vendite verso Cina (+22,2%) e Russia (+19,3%).