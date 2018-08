Italia: bilancia commerciale migliora, surplus salito a oltre 5 mld a giugno

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia è migliorata, evidenziando un surplus pari a 5,07 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 3,37 miliardi di maggio e i 4,5 miliardi di giugno 2017. Gli analisti si aspettavano un surplus in leggero aumento a 3,41 miliardi. A giugno si è registrata una crescita congiunturale per le esportazioni (+4,6%) e un più contenuto aumento per le importazioni (+0,3%).