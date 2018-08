Italia: bassa produttività del lavoro, peggio di noi solo la Grecia

Valeria Panigada 2 agosto 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Tra il 2010 e il 2016 la produttività del lavoro in Italia è aumentata solamente dello 0,14% medio annuo, il dato peggiore in assoluto dopo quello della Grecia (-1,09%). Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse.Va detto che in questo periodo di tempo la crescita della produttività del lavoro, misurata come Pil per ora lavorata, è stata debole in Italia così come in molti altri Paesi europei. Nel Regno Unito la crescita del Pil per ora lavorata è stata solamente dello 0,23% medio annuo, in Francia dello 0,84%, in Spagna dell’1,03% e in Germania dell’1,04%.Dal 2001 al 2007 l’Italia era addirittura ultima in questa classifica con una flessione pari a -0,01% medio annuo, l’unico segno meno tra tutti i Paesi considerati.Tra le determinanti si annovera la bassa quota di investimenti in prodotti di proprietà intellettuale e in attività di Ricerca e Sviluppo.