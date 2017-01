Italia: a novembre surplus commerciale aumenta a 4,2 miliardi, +2,2% l'export

Titta Ferraro 17 gennaio 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

A novembre 2016 il surplus commerciale dell'Italia risulta di 4,2 miliardi rispetto ai +4 miliardi del novembre 2015. Lo rende noto l'Istat. In aumento sia le esportazioni (+2,2%) sia le importazioni (+1,7%). L’aumento congiunturale dell’export è trainato dalle vendite verso i mercati extra Ue (+3,4%) e in misura minore da quelle verso l’area Ue (+1,2%). Tutti i principali raggruppamenti di industrie sono in espansione a eccezione dei beni di consumo durevoli (-0,9%), che registrano un leggero calo.