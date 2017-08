Italia: a giugno surplus commerciale scende a 4,5 mld€

Daniela La Cava 10 agosto 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha comunicato che a giugno il surplus commerciale si è attestato a 4,5 miliardi rispetto ai 4,7 miliardi registrati nell'analogo periodo nel 2016. Rispetto al mese precedente, a giugno si è registrata una diminuzione sia per le importazioni (-2,9%) sia per le esportazioni (-1%). "Il calo congiunturale dell’export - spiega l'istituto di statistica - è determinato dalla flessione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-1,5%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (-0,5%)".