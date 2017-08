Italia: Tesoro, a luglio registrato avanzo di 11,2 miliardi di euro

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 17:27

Nel mese di luglio 2017 il settore statale ha registrato un avanzo di 11.200 milioni, con un miglioramento di circa 7 miliardi milioni rispetto al saldo di 4.252 milioni del corrispondente mese dello scorso anno.“Sul risultato ha pesato, in particolare, il gettito da autotassazione slittato dal mese di giugno a causa del cambiamento di scadenza dei termini di versamento”, riporta la nota emessa da via XX Settembre.Il fabbisogno dei primi sette mesi dell’anno in corso si attesta a 39.154 milioni, con un aumento di circa 15.700 milioni rispetto al periodo gennaio-luglio 2016, “legato anche a fattori straordinari già scontati nei tendenziali di spesa e in linea con le previsioni sottostanti il DEF 2017”.