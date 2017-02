Italia: Tesoro, a gennaio avanzo statale scende a 2 miliardi di euro

Luca Fiore 1 febbraio 2017 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio 2017 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 2 miliardi di euro, che si confronta con il surplus di 4.523 milioni del corrispondente mese del 2016. È quanto riporta una nota diffusa dal Ministero dell’Economia.



“La riduzione dell’avanzo del settore statale di gennaio rispetto allo stesso mese del 2016 è attribuibile allo slittamento da dicembre di alcuni pagamenti per motivi di calendario, al netto del quale il risultato sarebbe pressoché in linea con quello di gennaio 2016”, si legge nel comunicato di via XX Settembre