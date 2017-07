Italia: Tesoro, +1,9% per le entrate tributarie nei primi cinque mesi

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Nel periodo gennaio-maggio 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 159.423 milioni di euro, in aumento dell’1,9% (+ 2.953 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.Lo ha annunciato il Ministero dell’Economia in una nota. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 80.704 milioni di euro, +1,4%, mentre quelle indirette segnano 78.719 milioni, +2,4%. Stabile a 5.879 milioni il gettito relativo ai giochi.Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo sono scese dello 0,9% a 3.491 milioni.