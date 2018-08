Italia: Pmi servizi sceso meno del previsto, a 54 punti a luglio

Valeria Panigada 3 agosto 2018 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Lacrescita del settore terziario in Italia si mantiene forte. L'indice Pmi servizi si è attestato a luglio a 54 punti, in leggero calo dai 54,3 punti di giugno. Gli ultimi dati hanno indicato un ulteriore incremento dell’attività, rimasta superiore alla soglia di non cambiamento di 50 punti per il ventiseiesimo mese consecutivo. Gli analisti si aspettavano un calo più forte a 53,6 punti.