Italia: Pmi servizi sale a 50,5 punti a dicembre, oltre le attese

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'indice Pmi servizi sale a dicembre. Il dato si è attestato a 50,5 punti, indicando un rialzo rispetto a 50,3 di novembre e battendo le attese del consensus Bloomberg pari a 50,1 punti. È il secondo mese consecutivo in cui si registra una crescita, dopo il crollo di ottobre."Nel mese di dicembre si è registrato il più rapido incremento in tre mesi dell’attività del settore terziario in Italia - segnalano da Ihs Markit - poiché il maggiore volume di nuovi ordini ha favorito la crescita dell’attività economica delle aziende intervistate".