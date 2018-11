Italia: Pmi servizi in forte calo a 49,2 punti a ottobre, prima contrazione da maggio 2016

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Il settore terziario in Italia ha indicato ad ottobre il primo peggioramento dell’attività in quasi due anni e mezzo. Secondo i dati diffusi da Ihs Markit, l’indice Pmi servizi si è attestato a 49,2 punti, in calo rispetto a 53,3 di settembre. Gli analisti pronosticavano per il mese di ottobre un dato pari a 52,1 punti."Il settore terziario italiano di ottobre ha indicato un crollo delle prestazioni, registrando una contrazione dell’attività economica per la prima volta in più di due anni. Ciò è in parte dovuto alla più debole espansione dei nuovi ordini in 44 mesi - commenta David Owen, economista di Ihs Markit -. Dopo un periodo di forte crescita dell’attività, l’ultima raccolta dati ha indicato un considerevole cambiamento di tendenza del settore terziario, aumentando le preoccupazioni di un possibile rallentamento della crescita nel quarto trimestre".