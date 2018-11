Italia: Pmi servizi in forte calo a 49,2 punti a ottobre, prima contrazione da maggio 2016

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'indice Pmi servizi si è attestato a 49,2 punti, in calo rispetto a 53,3 di settembre. Si tratta della prima contrazione dell’attività da maggio 2016. Gli analisti pronosticavano per il mese di ottobre un dato pari a 52,1 punti.