Italia: Pmi manifatturiero sceso a 52,7 punti a maggio, sotto le stime

Valeria Panigada 1 giugno 2018 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Siindebolisce ulteriormente la crescita del settore manifatturiero in Italia. L'indice Pmi manifatturiero, che misura il sentiment dei direttori di acquisto delle principali imprese del paese, si è attestato a maggio a 52,7 punti, in calo rispetto ai 53,5 punti di aprile. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un calo più contenuto a 53 punti. Dopo aver raggiunto il valore più alto in quasi sette anni di 59 punti ad inizio anno, il Pmi continua notevolmente a perdere vigore. Quello di maggio è il valore più basso in un anno e mezzo.