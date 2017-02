Italia: Pmi manifatturiero scende a 53 punti a gennaio

Titta Ferraro 1 febbraio 2017 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

In calo a inizio 2017 il Pmi manifatturiero italiano. Il dato elaborato da Markit segna un lieve calo a 53 punti dai 53,2 del mese precedente. Il consensus era per un valore invariato rispetto a dicembre. Nonostante sia diminuito leggermente dal valore più alto in sei mesi registrato a dicembre, Markit sottolinea come continuano ad aumentare ad un tasso elevato a gennaio il livello della produzione. "A causare l’aumento della

produzione è stata l’attuale espansione degli ordini ricevuti dai manifatturieri, che sono aumentati per il

quinto mese consecutivo anche a causa dell’aumento della crescita degli ordini esteri", rimarca il report mensile di Markit.