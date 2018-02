Italia: Pmi manifatturiero migliora a gennaio, massimi a quasi 7 anni

Daniela La Cava 1 febbraio 2018 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno positivo per il settore manifatturiero italiano. Secondo i dati elaborati da Ihs Markit, l'indice Pmi manifatturiero ha raggiunto il valore più alto in quasi sette anni con 59 punti a gennaio, in rialzo rispetto ai 57,4 di dicembre.