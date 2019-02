Italia: Pmi costruzioni scende a 51,8 punti a gennaio

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'indice Pmi costruzioni è sceso a gennaio a 51,8 punti contro i 52,8 punti di dicembre, segnando l’aumento più debole dell’attività edile da maggio 2018. "Detto ciò, il valore di gennaio ha segnato il decimo mese consecutivo di espansione dell’attività", segnalano gli esperti di Ihs Markit, commentando il dato odierno. "L’inizio del 2019 ha osservato un rallentamento generale del settore edile italiano, con i dati Pmi che mostrano una crescita più debole della produzione e dei nuovi ordini - segnala Amritpal Virdee, economista di Ihs Markit-. In particolare, le imprese edili non sono riuscite ad aggiungere personale per la prima volta da aprile 2018".