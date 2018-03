Italia: Lazio, Lombardia e Piemonte le regioni che esportano di più all'estero

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

L'export dell'Italia risulta in crescita nel quarto trimestre 2017, rispetto ai tre mesi precedenti, seppure con intensità significativamente diverse, per tutte le ripartizioni territoriali: +8,2% per l’Italia meridionale e insulare, +5,7% per le regioni nord-orientali, +1,7% per le regioni nord-occidentali e +0,4% per l’Italia centrale. Lo ha rivelato l'Istat nel suo rapporto sulle esportazioni delle regioni d'Italia.Anche sull’intero anno 2017, si registrano incrementi delle vendite sui mercati esteri. In particolare, tra le regioni che forniscono il maggiore contributo alla crescita delle esportazioni nazionali, si segnalano: Lombardia (+7,5%), Emilia-Romagna (+6,7%), Piemonte (+7,7%), Lazio (+17,2%) e Veneto (+5,1%). Diversamente, si registrano segnali negativi per Basilicata (-13,3%), Marche (-2,0%) e Molise (-23,9%).