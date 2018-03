Italia: Istat, vendite al dettaglio in calo a gennaio

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che a gennaio le vendite al dettaglio registrano una diminuzione, rispetto al mese precedente, dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume. Su base annua, le vendite al dettaglio mostrano una flessione dello 0,8% in valore e dell’1,9% in volume.