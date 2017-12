Italia: Istat, ripresa dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

InItalia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di produzione sia di esportazioni. Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall’aumento dell’occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione della disoccupazione, condizionata dall’incremento degli inattivi che transitano tra i disoccupati. Lo rileva l'Istat nella sua consueta nota mensile sul'andamento economico del Paese, prevedendo il consolidamento della ripresa in atto nei prossimi mesi. "In un contesto caratterizzato da livelli elevati della fiducia di consumatori e imprese - si legge nella nota - l’indicatore anticipatore continua ad aumentare suggerendo un consolidamento del ritmo di crescita dell’economia".