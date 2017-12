Italia: Istat, nessun significativo cambiamento previsto sui prezzi da qui a primavera

Valeria Panigada 29 dicembre 2017 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

I prezzi in Italia non dovrebbero subire variazioni significative nei prossimi mesi. Lo prevede l'Istat nella consueta nota mensile sulla congiuntura. "La politica dei listini dei produttori di beni destinati al consumo finale non prevede da qui a inizio primavera significativi cambiamenti rispetto alle tendenze prevalenti negli ultimi mesi: le imprese che intendono aumentare i prezzi di vendita superano di poco coloro che ipotizzano ribassi", si legge.