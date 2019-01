Italia: Istat, clima di fiducia tra consumatori e imprese si deteriora

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Ilclima di fiducia in Italia si deteriora. Secondo la nota mensile dell'Istat, diffusa oggi, a dicembre il clima di fiducia dei consumatori ha segnato un ulteriore calo diffuso a tutte le componenti: le aspettative per il futuro hanno registrato un deciso peggioramento e anche le attese sulla disoccupazione hanno mostrato segnali negativi. Nello stesso mese, anche la fiducia delle imprese è peggiorata in tutti i settori economici a esclusione del commercio al dettaglio.