Italia: IHS Markit, manifatturiero si conferma fattore trainante della crescita

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Il calo di dicembre del Pmi manifatturiero non vanifica i forti progressi dell'attività manifatturiera tricolore nell'ultima parte del 2017."Con l’approssimarsi della fine del 2017 il settore manifatturiero in Italia ha registrato un tasso di crescita impressionante, con gli ultimi dati che confermano che quest’industria rimane uno dei fattori principali di espansione dell’economia in generale", commenta Paul Smith, Director di IHS Markit che compila il report Markit PMI Settore Manifatturiero in Italia. “Conseguentemente alla forte domanda dall’estero - prosegue Smith - e le diffuse previsioni tra i manifatturieri su quanto ciò continuerà per i prossimi mesi, il settore sta vivendo un momento di spinta ponendo buone basi di crescita per l’inizio del 2018".L'indice Pmi manifatturiero dell'Italia nell'ultimo mese del 2017 ha segnato un calo a 57,4 punti dai 58,3 del mese precedente. Il consensus era 58,5.