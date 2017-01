Italia: Fitch, rischi politici potrebbero ridurre crescita dell’1,4%

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

I rischi politici della Zona Euro, rileva l’agenzia di rating Fitch, potrebbero innescare nuove tensioni per i Paesi di Eurolandia. L’agenzia stima che per il nostro Paese questo impatto è quantificabile in un 1,4% di crescita del Pil tra quest'anno e il prossimo.



Nel dettaglio, nel 2017 il dato è visto in calo dallo 0,9 allo zero per cento e l’anno prossimo dall’1 per cento allo 0,5%.