Italia: Confesercenti, dati Pil incoraggianti ma spesa famiglie ancora 36 miliardi sotto al 2007

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

"Idati Istat confermano il rafforzamento della ripresa, guidato dalle performance dell’export e degli investimenti in mezzi di trasporto. Anche sui consumi si registrano risultati incoraggianti, ma al contrario di quanto avvenuto per l’occupazione su questo fronte la ripresa è in ritardo: la spesa delle famiglie è ancora 36 miliardi sotto a quella registrata nel 2007, il 3,7% del valore del Pil. Un buco di circa 1.500 euro per nucleo familiare che, di questo passo, impiegheremo tre anni per recuperare". Così l’ufficio economico Confesercenti ha commentato i dati del Pil diffusi oggi dall'Istat, che hanno confermato una crescita dello 0,4% su base trimestrale e dell'1,2% annuo nel secondo trimestre.