Italia: +0,8% m/m per vendite al dettaglio a maggio

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha comunicato che le vendite al dettaglio di maggio hanno mostrato, rispetto al mese precedente, una crescita dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Su base annua, le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento dello 0,4% in valore e una diminuzione dello 0,2% in volume."L’incremento tendenziale del valore delle vendite di beni alimentari (+2,3% a maggio 2018 e +0,7% dall’inizio dell’anno) è dovuto in ampia misura alla dinamica dei prezzi (+1,9% su base annua", commenta l'istituto di statistica, rimarcando che "conseguentemente, la variazione tendenziale del volume dellevendite a maggio, seppure positiva, è molto più contenuta (+0,5%)". Le vendite di prodotti alimentari sono salite soprattutto nella grande distribuzione, mentre la dinamica è meno marcata per le piccole superfici, rispettivamente, +3,0% e +1,3% su base annua. All’interno della grande distribuzione spiccano i discount (+4,7%).