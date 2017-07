Istat: produzione nelle costruzioni sale a maggio

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha comunicato che maggio 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato un aumento del 2,7%. Nello stesso mese, gli indici di costo del settore hanno mostrato una lieve contrazione dello 0,1% per il fabbricato residenziale, e dello 0,4% sia per il tronco stradale con tratto in galleria che per il tronco stradale senza tratto in galleria.