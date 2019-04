Istat: nel terzo trimestre 2018 in crescita il numero di abitazioni, +6,4%

Alessandra Caparello 16 aprile 2019 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Cresce nel terzo trimestre 2018 il comparto residenziale italiano per il quale l’Istat stima un aumento congiunturale del 6,4% per il numero di abitazioni e del 2,9% per la superficie utile abitabile. La superficie in fabbricati non residenziali risulta sostanzialmente stabile (-0,2% la variazione congiunturale), dopo la marcata diminuzione osservata nel secondo trimestre 2018 (-20,9%).Nel trimestre in esame, dice l’Istituto nazionale di statistica, la stima del numero delle abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, supera la soglia delle 13,6 mila unità, mentre la superficie utile abitabile si colloca di poco al di sotto di 1,2 milioni di metri quadrati. La superficie dei fabbricati non residenziali rimane ad un livello quasi invariato rispetto a quello del secondo trimestre dello stesso anno, pari a circa 3,44 milioni di metri quadrati.Cresce l’edilizia non residenziale che segna un aumento del 6,7% in termini tendenziali, anche nel terzo trimestre 2018.