Istat: inflazione sale all'1,5% a/a a luglio (preliminare)

Daniela La Cava 31 luglio 2018 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Secondo le stime preliminari per il mese di luglio, in Italia l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,5% su base annua (da +1,3% di giugno).