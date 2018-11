Istat, industria: fatturato stabile a settembre, -2,9% m/m per ordinativi

Daniela La Cava 16 novembre 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Andamento a due velocità per l'industria italiana. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Istat, a settembre il fatturato dell’industria si è mantenuto stabile in termini congiunturali. Gli ordinativi hanno invece registrato una diminuzione congiunturale del 2,9 per cento.