Istat: fiducia consumatori e imprese cala a gennaio

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Peggiora la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Secondo i dati comunicati dall'Istat a gennaio l’indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso da 116,5 a 115,5 punti, rimanendo in linea con il livello mediamente registrato da settembre 2017. Per quanto riguarda le imprese, l’indice ha registrato un calo più marcato, con il dato di gennaio che è sceso da 108,7 a 105,6 punti. Una flessione "in larga misura determinata dalla flessione nei servizi, mentre si rileva una sostanziale tenuta per la manifattura", spiega l'Istat in una nota.