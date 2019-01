Istat: Pil rallenta a +1% in 2018 contro +1,6% 2017

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2019 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Deciso indebolimento per l'economia italiana nel 2018, con il Pil che sale a un tasso dell'1%, rispetto al +1,6% del 2017. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat su base preliminare.Corretto per gli effetti del calendario, nel 2018 il Pil è salito dello 0,8%. La variazione annua, stimata sui dati trimestrali grezzi, è invece pari all'1% (nel 2018 vi sono state tre giornate lavorative in più rispetto al 2017).Il dato definitivo sarà diffuso il prossimo 1° marzo.