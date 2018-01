Istat: +1,1% m/m vendite al dettaglio a novembre

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 10:08

L'Istat comunica che le vendite al dettaglio sono aumentate, rispetto al mese precedente, dell’1,1 per cento. In particolare, si registrano incrementi sia per le vendite di beni alimentari (+1,1% in valore e +1,0% in volume) sia per quelle di beni non alimentari (+1,0% in valore e +0,7% in volume). Nel confronto con il mese di novembre 2016, le vendite al dettaglio sono cresciute dell’1,4 per cento.