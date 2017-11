Istat: +0,9% m/m vendite dettaglio a settembre

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che a settembre le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,9% rispetto al mese precedente, sia in valore sia in volume. "Variazioni positive simili - si legge in una nota - riguardano le vendite di beni alimentari (+0,9% in valore) e di beni non alimentari (+1% in valore)". Rispetto al settembre 2016, le vendite al dettaglio hanno evidenziato una crescita del 3,4% in valore e del 2,7% in volume.