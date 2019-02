Istat: -0,7% m/m per vendite dettaglio a dicembre

Daniela La Cava 7 febbraio 2019 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che nel mese di dicembre le vendite al dettaglio hanno mostrato una diminuzione dello 0,7% rispetto al mese precedente. La flessione è sostanzialmente analoga per i beni alimentari (- 0,6% in valore e -0,7% in volume) e per quelli non alimentari (-0,7% in valore e in volume). Su base annua, le vendite al dettaglio hanno invece mostrato una variazione negativa dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume."Nel 2018 il valore delle vendite al dettaglio cresce lievemente (+0,2%) rispetto all’anno precedente, registrando tuttavia dinamiche piuttosto eterogenee tra le diverse forme distributive", commenta l'Istat. Per la grande distribuzione si registra una crescita, seppure moderata, rispetto al 2017 (+0,8%), mentre le vendite delle piccole superfici risultano in flessione per il secondo anno consecutivo (-1,3%). D’altra parte, il settore del commercio elettronico continua a mostrare incrementi significativi (+12,1%). Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare della grande distribuzione, risalta il risultato positivo dei discount (+4,4%).