Industria: -2,8% m/m per fatturato a gennaio, -4,5% m/m per ordini

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Brusca frenata dell'industria italiana a gennaio. Stando ai dati diffusi dall'Istat, nel primo mese dell’anno per il fatturato dell’industria si rileva, dopo tre mesi consecutivi di crescita, particolarmente marcata a dicembre, un calo congiunturale del 2,8% rispetto al precedente +2,5 per cento. Anche per gli ordinativi, segnala l'istituito di statistica, si rileva una flessione congiunturale (-4,5%) che segue l’accelerazione registrata a dicembre 2017.