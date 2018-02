Immobiliare: produzione costruzioni balza del 2,1% m/m a dicembre

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

A dicembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un incremento del 2,1% su base mensile. Lo rende noto l'Istat. Nella media del quarto trimestre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente.L’anno 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo (-0,3% la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice corretto per gli effetti di calendario (+0,3%). Su base tendenziale, a dicembre 2017 si registra un aumento del 2,8% per l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2016). Nello stesso arco temporale l’indice grezzo diminuisce del 4,1%.