simone borghi 2 gennaio 2019 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Peggiorano di nuovo le condizioni del settore manifatturiero italiano alla fine del 2018, con produzione e nuovi ordini che continuano a diminuire. L’Indice PMI (Purchasing Managers Index) IHS Markit del settore manifatturiero italiano, che con una singola cifra mostra le condizioni generali del settore, a dicembre si è attestato al di sotto del punto di non cambiamento di 50 punti per il terzo mese consecutivo. Con 49,2 è risultato maggiore del 48,6 di novembre ed ha segnalato un lieve peggioramento dello stato di salute del settore. Superate le attese degli analisti che si aspettavano un indice a 48,4 punti.“I dati PMI di dicembre hanno completato un fine d’anno preoccupante per le aziende manifatturiere italiane che continuano ad avere difficoltà ad acquisire nuovi ordini”. Lo dichiara Andrew Harker, Associate Director di IHS Markit che elabora il report Markit PMI Settore Manifatturiero in Italia, sottolineando, tuttavia, che “questo è in netto contrasto con l’inizio del 2018 quando il settore attraversava invece una fase di forte crescita. Inoltre, con le previsioni al minimo in sei anni, non ci sono grosse speranze di una ripresa nell’immediato futuro”.