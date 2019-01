Eurozona: continua a vacillare la crescita del manifatturiero a dicembre

simone borghi 2 gennaio 2019 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche a fine anno il rallentamento dell’economia dell’area euro osservato durante la maggior parte del 2018. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l’Indice finale IHS Markit PMI del Settore Manifatturiero Eurozona ha registrato 51,4 punti, valore quindi invariato rispetto alla precedente stima flash e al consensus, ma in discesa rispetto a 51,8 di novembre. Nonostante abbia esteso l’attuale periodo di espansione a cinque anni e mezzo, l’ultimo indice PMI è stato il più basso osservato da febbraio 2016.Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, ha dichiarato: “Fine anno deludente che segna lo svanire dell’esplosione manifatturiera verso la stagnazione. La debolezza osservata durante gli ultimi dati d’indagine di fatto solleva la possibilità di come, durante il quarto trimestre, il settore manifatturiero potrebbe persino agire da freno per l’intera economia”.