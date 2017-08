Disoccupazione Italia: Codacons, quella giovanile rappresenta la vera emergenza del Paese

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

I dati diffusi dall'Istat sulla disoccupazione giovanile e femminile rimangono per il Codacons spaventosi e confermano come la questione relativa al lavoro dei più giovani e delle donne rappresenti "la vera emergenza del Paese". Secondo quanto rilevato dall'ufficio di statistica nazionale il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 35,5%, mentre il numero delle donne che non lavorano è cresciuto in un mese del 4,6%. "In entrambi i casi siamo il fanalino di coda d'Europa, Grecia esclusa. Non mi pare ci sia molto da festeggiare”, dichiara il Presidente di Codacons, Carlo Rienzi.