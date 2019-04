Debito pubblico tocca nuovo record a febbraio, risale quota in mani straniere

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Non si ferma la corsa al rialzo del debito pubblico italiano. A febbraio, stando ai dati appena diffusi da Bankitalia, emerge una nuova crescita a 2.363,685 miliardi di euro dai 2.363.496 di gennaio. Su base annua l'aumento è di 70 miliardi. La quota di debito in mano agli investitori esteri risulta di 702,813 miliardi di euro a gennaio, in leggera ripresa da 681,892 miliardi di dicembre.