Commercio: surplus scende a 4,3 miliardi a maggio, export +1,2%

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

A maggio il surplus della bilancia commerciale italiana è di 4,3 miliardi di euro, in calo dai 5 miliardi a maggio 2016. Dai dati Istat emerge che, rispetto al mese precedente, a maggio si registra un aumento sia per le importazioni (+3,2%) sia per le esportazioni (+1,2%). La crescita congiunturale dell’export è determinata dall’incremento delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+2,2%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (+0,4%). Tutti i raggruppamenti principali di industrie sono in aumento, a eccezione dell’energia (-16,7%).A maggio la crescita tendenziale dell’export (+13,1%) riguarda sia l’area extra Ue (+13,9%) sia quella Ue (+12,6%); l’aumento dell’import (+17,5%) è determinato da entrambe le aree di sbocco (+22,3% per l’area extra Ue e +14,2% per l’area Ue).