Bankitalia taglia stime PIL 2018 a +1%, confermate quelle per il 2019

Titta Ferraro 14 dicembre 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Lenuove proiezioni economiche di Bankitalia vedono la crescita dell'Italia attorno all'1% in tutto il triennio 2019-2021. Nel dettaglio il 2018 è visto chiudersi con un +1% del Pil, 2 decimi di punto in meno rispetto alle precedenti previsioni. Invariata a +1% invece la stima per il 2019. Lo scenario per costruzione non tiene conto di informazioni successive al 27 novembre. Dopo la chiusura dell’esercizio previsivo, sono stati diffusi dall’Istat i conti nazionali trimestrali, con una revisione al ribasso della crescita del PIL nel terzo trimestre che – a parità di altre condizioni – implicherebbe una riduzione marginale delle proiezioni di crescita per l’anno in corso.